La candidata all'Oscar Michelle Williams, giunta alla quarta nomination per la sua toccante performance nel dramma di Kenneth Lonergan Manchester By The Sea, sarà nel cast del primo film da regista di Jonah Hill. Il film, Mid-90s, racconta di un ragazzo di nome Stevie e della sua esperienza nella Los Angeles degli anni '90, tra amici appassionati di skate e serate a base di alcol, droghe e sesso. Williams dovrebbe interpretare la madre del protagonista. Le riprese dovrebbero iniziare a giugno: fino ad allora l'attrice sarà impegnata con le riprese del biopic su Janis Joplin.