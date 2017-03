Attualità, News, Personaggi

Michelle Rodriguez volto familiare della saga Fast & Furious entra nel cast di Battle Angel Alita il nuovo live-action, prodotto da James Cameron e diretto da Robert Rodriguez .

Vedremo quindi l’attrice interpretare nella pellicola la parte della cyborg Gelda, mentre il resto del cast è composto da : Rosa Salazar a dar volto ad Alita, Christoph Waltz nel ruolo di Daisuke Ido, Jackie Earle Haley che interpreterà “un mostruoso cyborg malvagio che richiederà tonnellate di CG e green screen”, Ed Skrein nel ruolo di Zapan, Keean Johnson nella parte di Hugo, Mahershala Ali interpreterà “un malvagio” di nome Vector, Eiza Gonzales N.C., Jorge Lendeborg Jr. sarà l’amico timido di Hugo, Lana Condor nel ruolo di Koyomi, Leonard Wu nella parte di Kinuba, Marko Zaror nel ruolo di Ajakutty, Jennifer Connelly tra i cattivi

La pellicola diretta da Robert Rodriguez, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo manga di Yukito Kishiro datato 1991, già diventato anime per l’home video nel 1993, a cura della Madhouse. Una graphic novel giapponese in 9 parti e ambientata in un mondo post-apocalittico pieno di uomini, macchine e…cyborg.

Sinossi: Ambientato nel 26° secolo, il manga racconta la storia di Alita (Rosa Salazar) , una cyborg femmina senza memoria che viene salvata da un medico, lo scienziato Dr. Ido, in un cantiere di demolizione. Ricostruita Alita diventa per lei un surrogato di padre , ma Ido scopre che lei è una sorta di Angelo della Morte. Alita ricorda la sua formazione nelle arti marziali, diventando una guerriera e una cacciatrice di criminali, che potrebbe rompere il cerchio di morte e distruzione nel quale ruota questo mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra mondiale…Il film esplorerà il viaggio di una giovane donna alla scoperta di sé e dell’amore, in un contesto di azione e avventura.

A produrre il film la Lighstorm Entertainment di Cameron e Landau, in collaborazione con la 20th Century Fox che si occuperà della distribuzione.