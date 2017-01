News

Stanotte Michelle Obama farà la sua ultima apparizione televisiva nelle vesti di First Lady d'America al Tonight Show di Jimmy Fallon. Domani la puntata sarà in onda alle 22:45 su FOX (canale 112 di Sky), che da settembre trasmette in esclusiva italiana lo show più amato d’America. Il secondo ospite della serata sarà Stevie Wonder, chissà quali sorprese ha preparato Fallon per il suo pubblico con una coppia così eccezionale. Dopo otto anni alla Casa Bianca, Michelle ha scelto di salutare gli americani dagli studi di Jimmy Fallon. Barack Obama, invece, pronuncerà il suo discorso di addio il 10 gennaio dal McCormick Place Convention Center di Chicago.

Intanto sul web è iniziata ufficialmente la campagna per portare alla presidenza degli Stati Michelle Obama. L'hashtag per Twitter è già stato creato #Michelle2020 e ha raccolto migliaia di adesioni e commenti. Potrebbe essere lei dopo il fallimento di Hillary la prima presidente donna negli Usa? “Gli Stati Uniti potranno risollevarsi dall'imbarazzo eleggendo tra 4 anni un presidente nero e donna", ha scritto un utente, "Michelle Obama è la nostra unica speranza", ha commentato un altro. E ancora, c'è chi ha lanciato lo slogan "Michelle Obama for president" e chi si è augurato che i prossimi quattro anni passino velocemente "così Michelle può sistemare le cose". Per Michelle non si tratterà però di un debutto da Jimmy Fallon, è la quarta partecipazione al Tonight Show. La prima risale al 2013 in occasione del terzo anniversario del programma Let's Move, la campagna contro l'obesità promossa nel 2010 dalla First Lady. In quella occasione Jimmy e Michelle lanciarono una speciale danza per mamme denominata Evolution of Mom Dancing. La seconda ospitata risale, invece, al febbraio del 2014. La First Lady si lasciò coinvolgere addirittura in un EW! sketch insieme a Jimmy Fallon nei panni di Sara e Will Ferrell in quelli di Stacy. Michelle si prestò al gioco tentando di insegnare alle due turbolente ragazzine come mangiare meglio e come scegliere un'attività fisica piacevole. Infine, nella terza e ultima partecipazione dell'aprile 2015, Jimmy e Michelle hanno festeggiato il quinto anniversario del programma Let's Move con la seconda parte dell’ Evolution of Mom Dancing, dove i due ballavano in scena con lo stesso cardigan rosa e Jimmy in parrucca, girocollo e scarpe di tela bianche. Con più di 500 episodi trasmessi, 6 Emmy Award e i volti più importanti dell’intrattenimento mondiale, il Tonight Show è in onda in Italia su FOX dal 19 settembre a 24 ore dagli Usa -dal lunedì al venerdì alle 22.45- in versione originale con sottotitoli.