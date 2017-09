Gossip, News, Personaggi

Il bel irlandese Michael Fassbender uno degli attori più affascinanti di Hollywood convolerà a nozze con la sua compagna Alicia Vikander.

I rumors parlano del mese di ottobre 2017 scelto per la cerimonia che si preannuncia esclusiva con solo parenti ed amici più intimi, e dovrebbe svolgersi ad Ibiza. La notizia è stata data dalla rivista britannica The Sun, e la presenta come la festa dell’anno, anche se i dettagli sono coperti dal massimo riserbo

I due si sono conosciuti tre anni fa sul set del film La Luce sugli Oceani diretto da Derek Cianfrance e da li non si sono più separati, pur mantenendo molta discrezionalità sul loro rapporto e concedendosi ai mass media molto raramente.

Ora questa notizia arrivata all’improvviso, lascia interdette le tantissime fan dell’attore, e per quanto ne sappiamo possono ancora sperare visto che la coppia non ha ancora confermato nulla.