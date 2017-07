News, Trailer

Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del premiato autore norvegese Joe Nesbø, ecco il primo Trailer Italiano di L'uomo di Neve.

Il film racconta la storia di Harry Hole, un detective considerato una mina vagante della forza di polizia di Oslo. Hole è l'incaricato per investigare sulla scomparsa di una donna, la cui sciarpa rosa è stata trovata attorno a un pupazzo di neve dall'aspetto spettrale.

Diretto da Tomas Alfredson, il cast è composto da Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg e J.K. Simmons

Quando un commissario (Fassbender) inizia a indagare sulla sparizione di una donna alla caduta della prima neve di inverno, teme che possa essere di un serial killer a piede libero e tornato in azione. Con l’aiuto di una brillante recluta (Ferguson), il poliziotto riesce a ricollegare altri casi non risolti da decenni e si impegna ad evitare un nuovo dramma prima della prossima nevicata.





L’uomo di neve è prodotto da Tim Bevan ed Eric Fellner di Working Title (La Teoria del Tutto, Les Misérables), al fianco di Robyn Slovo (La Talpa - Tinker Tailor Soldier Spy) e Piodor Gustafsson (Millennium – Uomini che odiano le donne - The Girl with the Dragon Tattoo).



Produzione della Working Title Films —in associazione con Another Park Film—il thriller ha goduto della produzione esecutiva di Nesbø, Niclas Salomonsson, Martin Scorsese, Alfredson, Liza Chasin e Amelia Granger.



Il film è stato interamente girato in Norvegia nelle città di Oslo e Bergen, oltre che nella provincia di Rjukan.