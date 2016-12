News

La programmazione cinematografica a scopo terapeutico nella sala MediCinema all'interno del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma prosegue portando la magia dell'intrattenimento Disney ai pazienti e alle loro famiglie. Quest'anno, per la prima volta, anche il Natale sarà all'insegna del cinema e delle emozioni. Il periodo delle festività sarà infatti più sereno grazie alle proiezioni dedicate a bambini, adolescenti e adulti in programma per le prossime settimane.

Il primo appuntamento sarà con il film firmato Lucasfilm "Rogue One: A Star Wars Story". Il 20 dicembre, a pochi giorni di distanza dall'uscita nelle sale, i pazienti del Policlinico Agostino Gemelli potranno immergersi nel primo capitolo di una nuova avventurosa serie cinematografica che esplora i personaggi e gli eventi che ruotano intorno alla saga di Star Wars. Ma non finisce qui: a seguire, il 30 dicembre, a portare svago e divertimento ai più piccoli e non solo sarà Vaiana, vivace protagonista del nuovo film Walt Disney Animation Studios "Oceania", in uscita nelle sale il 22 dicembre. Vaiana, con il semidio Maui, trasporterà i pazienti in un'audace missione per salvare il suo popolo e dimostrare di essere un'esploratrice.

Le proiezioni di questo periodo di feste si aggiungono ai numerosi eventi che si sono succeduti dall'inaugurazione della prima sala MediCinema in Italia, avvenuta nell'aprile 2016 presso il Gemelli con l'anteprima de "Il Libro della Giungla" di Jon Favreau. A settembre ha prontamente preso il via la "Terapia del Sollievo MediCinema" con una programmazione bisettimanale di grandi titoli per adulti e ragazzi come "Alla Ricerca di Dory" e l'intera collezione in Blu-Ray dei film Disney.Pixar, che The Walt Disney Company Italia ha messo a disposizione per la cura e l'intrattenimento dei pazienti e delle loro famiglie. A inizio dicembre poi un'altra grande novità: per la prima volta la sala MediCinema ha ospitato un talent, Federico Russo, giovane e talentuoso attore entrato nei cuori di adulti e ragazzi grazie all'amata serie TV Alex & Co., ha introdotto la proiezione della commedia tutta italiana distribuita da Disney Italia "Come Diventare Grandi Nonostante i Genitori". La terapia del sollievo attraverso il cinema rappresenta il punto di partenza dello studio scientifico coordinato dal Prof. Celestino Pio Lombardi, del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, che porterà a misurare gli effetti della 'cinematerapia' sui degenti, grandi e piccoli, in collaborazione con altri centri ospedalieri che insieme a MediCinema stanno contribuendo a questa stimolante esperienza. Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia, ha commentato: "Sono davvero lieto di poter annunciare queste proiezioni natalizie. Il periodo delle festività è un momento speciale per tutti, per questo abbiamo voluto portare la magia del cinema ai pazienti, sperando di poter donare loro momenti di serenità e spensieratezza. Siamo orgogliosi di sostenere l'impegno di MediCinema e il progetto portato avanti con successo con il Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Crediamo che i coraggiosi eroi di Rogue One e la determinata Vaiana offriranno ai pazienti grandi e piccoli un momento di divertimento che sotto Natale diventa ancora più prezioso". Fulvia Salvi, Presidente di MediCinema Italia Onlus ha affermato: "Il Natale in ospedale deve essere un momento speciale per sentirsi proprio come a casa. Grazie a Disney sarà una grande festa!"

Enrico Zampedri, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli ha dichiarato: "Sono molte le iniziative che abbiamo realizzato al Policlinico Gemelli per aiutare chi è ricoverato in ospedale durante il periodo di Natale a trascorrerlo nel modo più sereno e 'normale' possibile. Tra queste iniziative, la possibilità di andare al cinema con i propri familiari nella bellissima sala MediCinema e poter assistere alle prime visioni dei film di Natale di Disney è certamente tra le più significative e apprezzate. In questo particolare momento dell'anno ci sentiamo ancora più felici per avere realizzato il progetto del cinema in ospedale e ringraziamo di cuore anche a nome dei nostri pazienti tutti quelli che lo hanno reso possibile".

La sala MediCinema al Policlinico Gemelli è il primo vero cinema integrato in una struttura ospedaliera in Italia, uno spazio destinato alla 'cinematerapia' e alla terapia del sollievo per i pazienti e i loro familiari, grazie alla magia del cinema portata all'interno dell'ospedale. La sala è in grado di accogliere anche pazienti non autosufficienti, a letto o in sedia a rotelle. Costruita tra l'8° e il 9° piano del complesso ospedaliero, può ospitare 130 persone tra pazienti, familiari, amici, volontari e personale di assistenza.