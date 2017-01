News

Stando a quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Tina Fey, già autrice della sceneggiatura della commedia cult Mean Girls (2004), starebbe adattando la storia per trasformarla in un musical. L'attrice e autrice americana è al lavoro sullo script insieme al marito, il compositore Jeff Richmond, e al paroliere Nell Benjamin (Legally Blonde). Lo spettacolo dovrebbe debuttare il prossimo 31 ottobre al National Theatre di Washington, DC. Il film è incentrato su una ragazza (Lindsay Lohan) che torna a vivere in America dopo 15 anni trascorsi in Africa con la sua famiglia. Qui si scontrerà con le dinamiche scolastiche e con un gruppo di ragazze terribili, guidate dalla diabolica Regina George (Rachel McAdams). Se il musical dovesse funzionare, la produzione si sposterà anche a Broadway.