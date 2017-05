News, Personaggi



Da noi uscirà col titolo italiano Maze Runner: La Rivelazione , il terzo ed ultimo capitolo della saga tratta dai romanzi scritti da James Dashner, e che vede protagonista Dylan O'Brien.

Notizia riportata nelle ultime ore da Deadline, è che l'attore Walton Goggins si è unito al cast, il suo personaggio sarà Lawrence nel prossimo film, diretto da Wes Ball con uno script di T.S. Nowlin (la coppia ha diretto e scritto i primi due film di Maze Runner). Lawrence è descritto come "un personaggio insolito e pericoloso che è in parte rivoluzionario, parte anarchico e una voce per le persone senza voce".





Il ben noto Goggins ha una filmografia che si estende per decenni, ma forse è meglio conosciuto per i suoi ruoli come Shane Vendrell in The Shield e Boyd Crowder in Justified. È stato nominato per un Emmy per quest'ultimo ruolo. Goggins attualmente recita a fianco di Danny McBride nella serie HBO Vice Principals, e sarà presente anche nella prossima pellicola su Tomb Raider come leader sinistro del culto Mathias.