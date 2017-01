Serie TV

La pluripremiata serie The Crown ha ingaggiato l'attore Matthew Goode per l'importante ruolo di Lord Snowdon nella seconda stagione. Come la storia racconta, Anthony Armstrong-Jones, com'era conosciuto prima di ricevere da Elisabetta II il titolo nobiliare di Conte di Snowdon, fu un fotografo e regista britannico noto per essere stato sposato con la Principessa Margaret (Vanessa Kirby), la sorella minore della Regina (Claire Foy), dal 1960 al 1978, dopo la travagliata e scandalosa storia d'amore con il divorziato colonnello Peter Townsend. La stagione 2 di The Crow sarà disponibile in streaming su Netflix nel 2017. In tv, Goode è anche conosciuto per aver vestito i panni di Henry Talbot nell'altro drama in costume britannico Downton Abbey.