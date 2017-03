News

The Hollywood Reporter ha anticipato che Warner Bros. è attualmente al lavoro su un reboot di The Matrix, la trilogia cult iniziata nel 1999, scritta e diretta dai fratelli Wachowski (oggi sorelle). A scrivere il trattamento è stato ingaggiato Zak Penn. Secondo alcune fonti Michael B. Jordan potrebbe ricoprire il ruolo che fu di Keanu Reeves, ma non c'è ancora alcuna conferma. I Wachowski non saranno coinvolti nel progetto. Il film originale fu un successo internazionale, ottenendo gli incassi più alti di quell'anno in tutto il mondo e vincendo quattro premi Oscar.