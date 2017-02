News

Le riprese di Mary Poppins Returns, sequel del musical cult del 1964, sono appena iniziate in Inghilterra presso gli Shepperton Studios. Nei panni della protagonista c'è Emily Blunt, che prende così il posto di Julie Andrews, mentre al suo fianco ci sarà Lin-Manuel Miranda, star a Broadway di Hamilton. Il film è diretto e prodotto dal candidato all'Oscar Rob Marshall, esperto di musical: suoi erano infatti Chicago e il recente Into the Woods, di cui era protagonista proprio Emily Blunt. Il sequel di Mary Poppins sarà in sala il 25 dicembre 2018. Del cast fanno parte anche Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth e Meryl Streep.