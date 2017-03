Foto, News, Personaggi

E’ stata rilasciata online la prima immagine ufficiale di Mary Poppins Returns interpretata da Emily Blunt, il sequel del classico musical del 1964 con Julie Andrews le cui riprese sono in svolgimento in queste settimane a Londra presso gli Shepperton Studios.

Nel cast del film diretto da Rob Marshall esperto di musical, suoi erano infatti Chicago e il recente Into the Woods, di cui era protagonista proprio Emily Blunt. Ambientato 20 anni dopo il primo capitolo, spiccano Emily Blunt nelle vesti di Mary Poppins, Lin-Manuel Miranda sarà un nuovo personaggio, un lampionaio di strada di nome Jack, Angela Lansbury nel ruolo della Baloon Lady la Signora dei Palloncini, Colin Firth in quello del presidente della Fidelity Fiduciary Banke e Meryl Streep che sarà Topsy, cugina della protagonista.

La storia si svolgerà nell’era della Depressione a Londra (il periodo durante il quale sono stati scritti i racconti originali) e segue le vicende di Jane e Michael Banks, ora cresciuti. I tre figli di Michael ricevono la visita di Mary Poppins dopo aver subito un tragico lutto. Con i suoi poteri magici e con l’aiuto di Jack, Mary Poppins li aiuterà a riscoprire la gioia e la meraviglia che mancano nelle loro vite.

Il sequel di Mary Poppins sarà in sala il 25 dicembre 2018