Joachim Ronning regista di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar è in trattative per dirigere Maleficent 2 di Disney.

Angelina Jolie ha già confermato che tornerà nel ruolo del titolo.

Joe Roth produrrà la pellicola e Jez Butterworth (Spectre) assieme a Linda Woolverton stanno scrivendo l'ultima bozza della sceneggiatura, la produzione si avvierà all'inizio del 2018.

Non si sa molto sulla trama del film e dove ci porterà dopo che il primo film basato sulla fiaba "La bella Addormentata", si concentrò sul personaggio di Malefica, una bella e giovane donna dal cuore puro, vive una vita idilliaca immersa nella pace della foresta del regno, fino a quando, un giorno, un esercito di invasori minaccia l’armonia di quei luoghi. Malefica diventa la più fiera protettrice delle sue terre, ma rimane vittima di uno spietato tradimento ed è a questo punto che il suo cuore puro comincia a tramutarsi in pietra. Decisa a vendicarsi, Malefica affronta una battaglia epica contro il successore del re invasore e, alla fine, lancia una maledizione contro la piccola Aurora. Quando la bambina cresce, Malefica capisce che Aurora rappresenta la chiave per riportare la pace nel regno e, forse, per far trovare anche a lei la vera felicità.

Quel film con i suoi 758,5 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, ruppe parecchi record.

Il film Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar ha incassato $ 794,6 milioni in tutto il mondo, e il regista Joachim Ronning è ancora attaccato all'adattamento della Amblin Entertainment del romanzo di Michael Crichton "Micro" e sta sviluppando anche il pitch "Origins" per Paramount.