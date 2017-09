News

Maleficent 2 è una certezza: la sua strepitosa protagonista, il premio Oscar Angelina Jolie, ha infatti confermato che prenderà parte al sequel. A scrivere la sceneggiatura ci sarà Jez Butterworth, autore dello script di Spectre. Il primo capitolo è stato un successo mondiale, incassando oltre 758 milioni di dollari. Negli ultimi tre anni Jolie ha però preferito dedicarsi alla regia, con pellicole come Unbroken e By the Sea (dove ha diretto il marito Brad Pitt, prima della separazione). A metà settembre debutterà su Netflix la sua ultima fatica dietro la macchina da presa, First They Killed My Father, adattamento del memori di Loung Ung, che presenterà al Festival di Toronto.