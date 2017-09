Un nuovo trailer in lingua originale di Madre! è uscito da poche ore, il nuovo film del regista Darren Aronofsky che vede protagonisti principali la coppia Jennifer Lawrence e Javier Bardem a cui si affiancano Ed Harris, Michelle Pfeiffer e Domhnall Gleeson

Il racconto di quel che accade nella grande casa isolata dove vivono la "madre" e "lui". Javier Bardem interpreta un poeta in piena crisi creativa e Jennifer Lawrence la sua giovane compagna che ha ricostruito completamente la grande villa dove vivono che era stata distrutta in un incendio. La coppia riceve due visitatori indesiderati (Ed Harris e Michelle Pfeiffer) da lei ma con il beneplacito del marito . Sia quest’ultimo sia gli ospiti hanno in serbo qualcosa d’inquietante per la povera donna.

Madre! presentato in concorso in questi giorni al Festival di Venezia 2017 ha letteralemente diviso la sala tra estimatori e detrattori, sbarcherà nelle sale italiane a partire dal 28 settembre 2017