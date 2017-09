News

Carlo Lucarelli, in questo video speciale, introduce la storia de L'uomo di neve, il film tratto dal bestseller di Jo Nesbø.

Michael Fassbender (saga X-Men), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible—Rogue Nation), Charlotte Gainsbourg (Independence Day: Rigenerazione), Val Kilmer (Heat – La Sfida) ed il Premio Oscar® J.K. Simmons (Whiplash) formano lo strepitoso cast de The Snowman (L’Uomo di Neve), un thriller da brivido diretto da Tomas Alfredson (Lasciami entrare, La talpa) e tratto dal bestseller mondiale di Jo Nesbø.



Investigando sulla scomparsa di una donna, avvenuta subito dopo la prima neve d’inverno, il detective (Fassbender) a capo di una squadra speciale anticrimine teme che sia tornato a colpire un inafferrabile serial killer. Grazie all’aiuto di una brillante poliziotta appena trasferita (Ferguson), il detective si trova a riaprire casi irrisolti vecchi di decenni nella speranza di trovare indizi che li colleghino al nuovo efferato delitto e sconfiggere così una mente diabolica oltre ogni immaginazione prima della prossima nevicata.



The Snowman (L’Uomo di neve) è prodotto da Tim Bevan e Eric Fellner (La teoria del tutto, Les Misérables) della Working Title Films, insieme a Piodor Gustafsson (Millennium – Uomini che odiano le donne) e Robyn Slovo (La talpa).



Una produzione Working Title Films — in associazione con Another Park Film —, il thriller ha come produttori esecutivi Nesbø, Niclas Salomonsson, Martin Scorsese, Alfredson, Liza Chasin e Amelia Granger.



Il film è stato girato interamente in Norvegia e precisamente ad Oslo, Bergen e nella zona di Rjukan.