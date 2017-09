News

Dopo averlo rivisto al fianco di Jessica Jones, Daredevil e Iron Fist in The Defenders (la serie targata Netflix e prodotta da Marvel Television con ABC Studios che riunisce tutti e quattro i supereroi), Luke Cage è pronto a tornare con la seconda stagione dello show a lui dedicato. In questa prima immagine ufficiale vediamo Mike Colter, interprete del personaggio dotato di una forza invincibile, al fianco di Simone Missick, che in The Defenders ha ricoperto il ruolo di Misty Jones. Come possiamo notare dall'immagine diffusa da Entertainment Weekly la donna ha un braccio bionico, visto che ha perso il suo nel corso di uno scontro con Bakuto in The Defenders. Luke Cage 2 uscirà nel 2018.