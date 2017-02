News

Il nuovo romantic drama parte il 6 febbraio e sarà in onda dal lunedì al venerdì in prima visione assoluta alle 14:35 su FoxLife (canale 114 di Sky).

Il 6 febbraio non prendete impegni e cominciate a curiosare nella vita di Gokce Senkal (Hande Dogandemir), protagonista del romantic drama su FoxLife (canale 114 di Sky), Love of My Life. Gokce è art director in una famosa agenzia pubblicitaria di Istanbul ma mentre la carriera lavorativa sembra andare a gonfie vele, la giovane deve combattere con le delusioni della sua vita sentimentale. A peggiorare la situazione, i tanti inviti ai matrimoni delle sue amiche, in cui è costretta ad andare sempre sola, e l'ombra di due sorelle felicemente realizzate: una sposata, l'altra sempre innamorata di nuovi e attraenti fidanzati. Ma Gokce nasconde un segreto. La ragazza è invaghita del suo capo Demir (Serkan Cayouglu), che ha perso le speranze di trovare una donna che non sia attratta dalla sua posizione. Riuscirà la nostra protagonista a far breccia nel cuore del giovane rampollo? La serie è un grande successo in Turchia, dove l’attore protagonista è una vera star. Serkan Cayouglu è un attore tedesco di origini turche divenuto famoso anche in Italia, grazie alla soap opera Kiraz Mevsimi tradotta in italiano Cherry Season, la prima fiction turca mai trasmessa in Italia. A partire dal 6 febbraio i milioni di fan italiani potranno rivedere il loro beniamino in Love of my life, in onda tutti i giorni alle 14:35 su FoxLife dal 6 febbraio 2017. Inoltre, da martedì, ogni giorno alle 10:15 la replica della puntata del giorno precedente.