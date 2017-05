News, Trailer

Arriverà il 25 maggio sulla NBC durante la messa in onda del Comic Relief ’s per l'evento di beneficenza Red Nose Day ( giornata della fondi a favore di bambini e ragazzi in situazioni disagiate), il nuovo sequel, che non sarà un lungometraggio ma bensì un corto, della commedia del 2003 Love Actually

Così quattordici anni dopo l’uscita nelle sale, gran parte del cast ha deciso di tornare a reinterpretare i loro ruoli: Liam Neeson, Andrew Lincoln, Keira Knightley, Colin Firth, Lucia Moniz, Bill Nighy, Marcus Brigstocke, Olivia Olson, Thomas Brodie-Sangster e Rowan Atkinson hanno confermato la loro presenza. Non vedremo l'attrice Emma Thompson per cui il regista non ha potuto scrivere una parte senza che venisse legata allo scomparso Alan Rickman, perdita ancora troppo vicina perchè venisse ricordata in un evento comico quale è il Comic Relief's.