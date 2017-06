News

Il nuovo progetto di Paolo Sorrentino, regista e sceneggiatore premio Oscar ® per La Grande Bellezza, che avrà come protagonista l’attore Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi, è stato acquisito da Focus Features e verrà distribuito da Universal Pictures Italy per il mercato italiano. Ne ha dato notizia Robert Walak, Presidente di Focus. Quest’estate inizieranno le riprese, girate in lingua italiana, di Loro, prodotto da Indigo Film. Il co-produttore francese Pathé si occuperà anche delle vendite per i mercati internazionali. Scritto da Paolo Sorrentino e Umberto Contarello e diretto da Sorrentino, Loro sarà incentrato sulla figura di Silvio Berlusconi e la sua corte.

Si rinnova la collaborazione di Sorrentino e Servillo che tornano a lavorare insieme per il nuovo progetto Loro, rinnovando una collaborazione che ha al suo attivo, tra gli altri, La Grande Bellezza, vincitore del premio Oscar ® quale Miglior Film Straniero, e Il Divo, in cui Servillo vestiva i panni di un altro Presidente del Consiglio italiano, Giulio Andreotti. Il Presidente di Focus, Walak, ha dichiarato: “In considerazione dell’impegno di Focus a collaborare con cineasti internazionali nei loro Paesi di origine, siamo orgogliosi di lavorare con Paolo in occasione di questo suo nuovo straordinario progetto. Egli è capace di unire humor e umana comprensione, come nessun altro sa fare. Loro rappresenta la sua particolare visione di come uno degli uomini più accattivanti del mondo sia riuscito a ridefinire il concetto di potere in un’epoca dominata dai media, come la nostra”. Sorrentino, che ha concluso la settimana scorsa la sua esperienza come giurato al Festival Internazionale del Cinema di Cannes, ha recentemente firmato la regia di tutti gli episodi della serie televisiva “The Young Pope”, di cui è anche co-autore. Tra i suoi altri film quale autore/regista possiamo ricordare Youth-La giovinezza, candidato all’Oscar ® e a due Golden Globe ®. Sorrentino ha al suo attivo anche un romanzo e due raccolte di racconti brevi. I produttori del film Loro sono Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori.