Logan, il film liberamente ispirato alla serie a fumetti Marvel Comics, decima pellicola di film sugli X-Men con Hugh Jackman è primo al box office americano con 85 milioni 300 mila dollari secondo le stime del weekend, e pure le previsioni per l'Italia sono state mantenute, visto che nel week end la pellicola ha incassato oltre 2 milioni di euro.

Precisamente con i suoi 2,3 milioni ha superato anche X-Men: Apocalypse che si era fermato a 2,1 milioni, si può quindi sperare ad un incasso totale che si aggiri sui 6 milioni di euro.

l''ultimo film che vede per l'ultima volta la presenza di hugh Jackman nei panni dell'amato Wolverine, ha incassato in tutto il mondo per ora oltre 237 milioni di dollari.