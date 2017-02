News

Nel corso dell'evento sportivo Super Bowl è stato trasmesso lo spot tv di Logan, che vedrà Hugh Jackman per l'ultima volta nei panni del celebre mutante. Al centro della storia, che è ambientata in un futuro non troppo distante, troviamo un Logan invecchiato e depresso impegnato ad accuparsi del Professor Xavier (Patrick Stewart) in un mondo dove i mutanti non nascono più. Logan, però, conoscerà Laura, una ragazzina strana che ha molte cose in comune con lui. Ecco di seguito lo spot tv del film.