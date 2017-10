News

Logan ha portato sullo schermo per l'ultima volta Wolverine, almeno con Hugh Jackman nei panni del personaggio, e ha introdotto Laura. La bambina, conosciuta anche come X-23, è la figlia/clone di Wolverine ed è stata interpretata dalla talentuosa Dafne Keen. Ora il regista James Mangold è al lavoro su una sceneggiatuta incentrata interamente su di lei, come ha spiegato lui stesso nel corso di un'intervista con l'Hollywood Reporter. Logan è stato uno dei film più amati da pubblico e critica nel 2017 e, pur trattandosi di un film di genere (metà western, metà cinecomic), potrebbe avere ottime possibilità ai prossimi Oscar.