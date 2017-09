News

Il sequel targato New Line di "IT", il cui titolo provvisorio è IT: Chapter Two sta iniziando la sua preproduzione.

Ora si sa il prolifico sceneggiatore Gary Dauberman, che ha co-scritto il primo film, è salito a bordo del sequel, ha firmato ufficialmente il suo contratto con la Warner Bros, per lavorare allo script per il follow-up che dovrà essere pronto entro gennaio, e la produzione di IT: Chapter Two inizierà a marzo 2018, per un'uscita nelle sale nel 2019, Andy Muschietti dovrebbe dirigere come regista - anche se non ha ancora chiuso il suo accordo.

Gli stessi produttoriad iniziare da Barbara Muschietti, Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame-Smith e David Katzenberg sono tutti coinvolti in questo nuovo progetto.

Il primo film +è l'adattamento della prima metà del libro. ed uscirà nelle nostre sale tra meno di 15 giorni, si preannuncia essere già un grosso successo a livello mondiale.

Il secondo film prevede di adattare l'altra metà della storia, in cui gli adolescenti sono ormai quarantenni e torneranno nella città che hanno cercato di dimenticare per mettere finalmente fine alla creatura maligna di pennywise-