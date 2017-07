Eventi, News, Serie TV, TV

Finalmente manca pochissimo al grande giorno, quello della premiere della settima stagione di Il Trono Di Spade.

Per l'occasione malgrado siamo in pieno luglio, arriverà l'inverno al Castello Sforzesco di Milano, e porterà il freddo del Trono di Spade la serie tv fantasy tratta dai romanzi che compongono le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin che appunto andrà in onda su Sky Atlantic nella notte fra domenica 16 e lunedì 17.

Per l'occasione la BetterNow ha organizzato e realizzato per Sky Atlantic HD, "L’Inverno al Castello", manifestazione di due giorni (sabato 15 e domenica 16 luglio) con eventi, installazioni e proiezioni per i fan, che si chiuderà con la première dei nuovi episodi, in contemporanea con la messa in onda americana, l’ingresso gratuito sarà consentito solo fino a esaurimento posti.



Ci saranno le sfilate dei cosplayer, contenuti video per ripassare le precedenti stagioni, concerti live e dj set. E ancora le make-up session a tema, anche per i più piccoli, i duelli di spade e le esibizioni di scherma.



A contorno di tutto ciò si terrà anche l’arrivo dei maratoneti della "Marathron", la prima maratona del Trono di Spade, dove i partecipanti hanno corso per l’Italia seguendo su uno schermo mobile le prime sei stagioni della serie. L’ultima tappa, prevista per domenica 16, sarà aperta al pubblico (per info e iscrizioni sky.it/marathron): partenza dalla sede di Sky a Rogoredo e arrivo al Castello Sforzesco appunto.