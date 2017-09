News

Lily Collins, che a Cannes ha presentato Okja e To the Bone, i film distribuiti da Netflix, è appena entrata a far parte del biopic su un giovane J.R.R. Tolkien. Nei panni del protagonista ci sarà Nicholas Hoult, che interpreterà Tolkien negli anni in cui, dopo essere rimasto orfano, lo scrittore trovò amore, amicizia e ispirazione artistica attraverso un gruppo di amici a lui simili, durante la Prima guerra mondiale. Lily Collins sarà Edith Bratt, la ragazza che diventerà sua moglie, nonché musa ispiratrice per il personaggio della principessa degli Elfi nel Signore degli anelli. Alla regia troviamo Dome Karukoski, mentre la sceneggiatura è scritta da David Gleeson e Stephen Beresford.