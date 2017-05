News

Like Me è la nuova TV comedy prodotta da 3Zero2 TV per Disney Channel Italia che andrà in onda dal 21 maggio ogni domenica alle 19.20 su Disney Channel (canale 613 disponibile solo su Sky). Composta da 12 episodi di circa 10 minuti l’uno, la nuova serie ha come protagonisti gli spumeggianti Youtubers Sofì e Luì del canale Youtube“ Me Contro Te”, che sfiora quasi il milione di iscritti.

Cosa vuol dire essere degli youtuber nella vita di tutti i giorni? Luì (Luigi) e Sofì (Sofia) sono due normali adolescenti, con una grande passione in comune: fare video super cool e postarli in rete! Ogni giorno tra amici scombinati, nemici gameplayer e professori un po’ invadenti, i due ragazzi trovano l’ispirazione per creare una nuova e irresistibile TOP 5, una classifica esilarante su temi come gli amici peggiori, i noiosi dei social network, i momenti imbarazzanti con le ragazze, i prof più strambi... Grazie a questa serie i fan di Disney Channel potranno fare un viaggio dietro le quinte del mondo dei social network più amati dai giovani scoprendo come nascono le seguitissime classifiche di Like Mee come la vita di tutti i giorni ispiri gli irresistibili video dei due protagonisti. Dalla TV al web il divertimento non finisce mai! Esclusivi contenuti creati appositamente per il web saranno infatti disponibili sui canali social di Disney Channel, dei “Me Contro Te” e sulla Disney Channel App. Appuntamento quindi con Like Me dal 21 maggio, ogni domenica alle ore 19.20 su Disney Channel (canale 613 disponibile solo su Sky).