Il poster del film

Il regista svedese Daniel Espinosa torna a dirigere Ryan Reynolds, insieme a Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson, in Life - Non oltrepassare il limite, l'atteso thriller fantascientifico in uscita nei cinema italiani il 23 marzo prossimo.

Trama. Life - Non oltrepassare il limite racconta la storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, capirà di trovarsi di fronte una forma di vita più intelligente del previsto.