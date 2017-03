Attualità, News, Personaggi

Jovanotti non sta nella pelle, attraverso un post su Facebbok ha voluto far sapere ai suoi fan che la sua canzone L'estate addosso, colonna sonora dell'omonimo film di Gabriele Muccino è stata candidata alla vittoria del premio David di Donatello, nella categoria Miglior canzone originale in un film.





Ecco il lungo post su Facebook con cui Lorenzo ha voluto dare la notizia ai suoi fan:



L’Estate Addosso è candidata al David di Donatello nella categoria MIGLIOR CANZONE ORIGINALE IN UN FILM!

Le votazioni dell’academy termineranno il 14 marzo e la premiazione sarà su Sky a fine marzo. Siccome con Baciami Ancora, anche in quel caso grazie a Gabriele Muccino, vincemmo il David, che ora sta su una mensola nel mio studio, da quel momento anche io sono nell’Academy che può votare i candidati ogni anno. Non vi dirò le mie preferenze nelle altre categorie ma come miglior brano ho votato….per…per ….per…ME!

In questo video il racconto della nascita di questa canzone da quando era ancora una sensazione da inseguire per poi trasformarla in una forma.

E’ nato tutto dal giro di accordi e dalla frase “respira questa libertà”, è stato subito chiaro che tutto doveva puntare a quelle parole evocative. Il resto è stato un bel viaggio, come succede con le canzoni che poi diventano di tutti.

Non so se vincerà il David, certo sarebbe bello, ma diciamo che il premio più grande è stato averla fatta e averla soffiata in giro e vedere quello che scatena ai concerti quando la suoniamo.