News

Leonardo DiCaprio è in lizza per interpretare un Leonardo molto più famoso di lui: Leonardo Da Vinci. L'attore americano, premio Oscar per The Revenant, è infatti interessato a produrre e interpretare un film sull'artista e scienziato. La pellicola sarà ispirata al libro di Walter Isaacson, mentre Paramount dovrebbe produrla. Non c'è ancora un regista, né uno sceneggiatore legato al biopic. Tra i prossimi progetti di DiCaprio, nel frattempo, ci sono The Devil in the White City e Killers of the Flower Moon.