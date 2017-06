Attualità, Gossip, News, Personaggi

Leonardo DiCaprio ha dovuto restituire un Oscar, ma non spaventatevi non è il suo (ossia uno vinto da lui) ma l'Oscar vinto da Marlon Brando e ricevuto in dono dal businessman Jho Low.

Jho Low è finito nel mirino della procura statunitense perchè ricollegabile a traffico di denaro illecito.



Soldi che provengono da un fondo malese da mezzo miliardo di dollari, che teoricamente servivano a promuovere lo sviluppo del Paese, ma che in pratica venivano reinvestiti nel mondo del grande schermo. Il premier malese Najib Razak creò nel 2009 il fondo 1MDB (1Malaysia Development Berhad), per risollevare le sorti economiche della Malesia. Ma quei soldi presero altre strade tra cui quella che porta al nome di Low appunto.

Questo personaggio aveva anche l'onere di occuparsi degli investimenti di numerosi personaggi hollywoodiani tra cui DiCaprio appunto, al quale regalò la statuetta vinta da Marlon Brando. Ora l'attore ha dovuto restituirla, come è successo anche per altri beni come quadri di Picasso o Basquiat, diritti di pellicole cinematografiche ecc ecc.

DiCaprio precisiamo non ha nessuna colpa e non è assolutamente finito sotto inchiesta.