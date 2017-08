News, Trailer

E’ una delle figure più spaventose e terrificanti dell’universo cinematografico horror, Latherface arriverà il 14 settembre nei cinema in anteprima mondiale, ecco il primo Trailer Originale sottotitolato

Leatherface da noi conosciuto col nome Faccia di cuoio, è il protagonista sadico e crudele di una delle saghe cinematografiche del genere horror di culto intitolata Non aprite quella porta. Questo film non è un remake , ma una storia completamente originale che indaga e racconta la nascita dell’iconico personaggio.

Sinossi: Quattro adolescenti violenti, scappati da un ospedale psichiatrico, rapiscono una giovane infermiera e la portano con loro in un viaggio all’inferno inseguiti da un poliziotto altrettanto squilibrato in cerca di vendetta. Uno dei ragazzi è destinato a vivere eventi tragici e una serie di orrori che distruggeranno la sua mente per sempre trasformandolo in un mostro noto come Leatherface, o Faccia di cuoio.to nasce nel 1974, quando uno sconosciuto Tobe Hooper dirige un cast fatto di studenti e insegnanti del suo college e produsse, con l’aiuto di Kim Henkel, il classico Non aprite quella porta, pellicola che provocò un profondo turbamento nel pubblico di tutto il mondo.

La storia prendeva spunto dalla figura del serial killer Ed Gein che uccideva le sue vittime e poi riutilizzava la loro pelle per creare svariati oggetti e indumenti tra cui una maschera. Questo prodotto cambiò la storia della cinematografia dell’orrore, diventando uno dei più famosi del genere, ed è considerato il suo capolavoro e dopo più di quarant’anni è ancora considerato uno dei film horror più celebri e discussi, ispirando poi un’intera generazione di filmmaker.

Il cast diretto da Alexandre Bustillo e Julien Maury composto da: Sam Strike, Finn Jones (Il Trono di Spade), Lili Taylor (Maze Runner: La Fuga) e Stephen Dorff(Somewhere).

La pellicola arriverà nelle nostre sale grazie a M2 Pictures. Qui di seguito potete ammirare la prima locandina italiana:

