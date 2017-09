News, Trailer

Netflix ha rilasciato il primo Trailer originale di Le nostre anime di notte - Our Souls at Night, il nuovo film originale Netflix con protagonisti Robert Redford e Jane Fonda che debutterà sul servizio in tutti i Paesi in cui è attivo nel 2017.

Basato sul romanzo scritto da Kent Haruf e adattato per la televisione da Scott Neustadter e Michael H. Weber (Colpa delle stelle), il film è ambientato in Colorado e inizia quando Addie Moore (Jane Fonda) riceve una visita inaspettata dal suo vicino Lous Waters (Robert Redford). Entrambi vedovi da dieci anni e vicini di casa da decenni, non si erano mai frequentati più di tanto. I figli di entrambi vivono lontani da casa e loro due abitano entrambi in case enormi. Un giorno lei si stanca di questa casa enorme e decide che è arrivato il momento di conoscersi meglio e di sfruttare al meglio il tempo che le è rimasto. Nel cast anche Bruce Dern (Nebraska), Judy Greer (Jurassic World) e Matthias Schoenaerts (The Danish Girl).