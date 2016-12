News

A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la Storia racconta una bellissima e toccante storia basata su eventi realmente accaduti nella Londra della fine degli anni 40 e che ha visto coinvolti una giovane ragazza bianca londinese, modesta impiegata, e il principe Seretse Khama, erede al trono del Botswana. I due si incontrarono in un bar e tra Ruth e Seretse fu amore a prima vista, un amore travolgente e passionale, che in breve tempo spinse i due a sposarsi.

Pur essendo il loro un amore autentico, la loro unione interraziale incontrò l'opposizione non solo da parte delle famiglie, ma anche dei governi britannico e sudafricano. In quest'ultimo era stata introdotta di recente la politica dell'apartheid e l'idea di una coppia interraziale - che per giunta coinvolge il futuro re del Botswana - era intollerabile. Per Seretse e Ruth inizò così una battaglia combattuta in nome dell'amore, dell'uguaglianza e dell'indipendenza di un intero paese, tanto che nel 2000 Nelson Mandela dichiarò "L'eredità di Sir Seretse Khama vive nel suo paese che continua ad essere un faro splendente di luce e di ispirazione." Del film, diretto da Amma Asante con protagonisti principali David Oyelowo e Rosamund Pike, affiancati da Jack Davenport, Tom Felton e Charlotte Hope.