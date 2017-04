News, Serie TV

Secondo Variety , Netflix ha rinnovato per la terza volta la serie tv dark/comedy Una serie di sfortunati eventi.

E' passato solo un mese dall'annuncio del suo rinnovo per la seconda stagione, fatto attraverso la misteriosa lettera scritta dallo stesso Snicket.



“Mi è stato riferito che, nonostante i miei avvertimenti, avete guardato l’adattamento di Netflix della mia angosciante opera. Con mio grande orrore, ciò ha incoraggiato Netflix a convogliare i suoi illeciti guadagni nella realizzazione di una seconda stagione di questa infelice e svervante serie“. Chissà ora che dirà di questa ulteriore stagione !

Probabilmente Netflix con queste due nuove stagioni ha posto le basi per adattare tutti gli eventi raccontati in tutta la serie dei libri.

Continueremo così a seguire le avventure degli orfani Baudelaire di Violet, Klaus e Sunny, tre ragazzini vessati dal malvagio Conte Olaf, un parente a cui sono stati affidati e che vuole eliminarli per impossessarsi della loro eredità.