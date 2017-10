Clip, News

Uscirà il 26 ottobre La ragazza nella nebbia, il primo film da regista di Donato Carrisi, oggi vi mostriamo una clip intitolata 300 metri .

Carrisi è considerato lo scrittore di thriller più letto d’Italia ed è dal suo ultimo romanzo omonimo La Ragazza nella Nebbia (Longanesi 2015) che ha tratto la sceneggiatura del film che sta dirigendo, portando così anche sul grande schermo la storia di Anna Lou, sedicenne dalle lentiggini e i capelli rossi scomparsa tra le montagne di Avechot.

Sinossi: Un piccolo paese di montagna, Avechot. Una notte di nebbia, uno strano incidente. L’uomo alla guida viaggiava da solo. È incolume. Allora perché i suoi abiti sono sporchi di sangue? L’uomo si chiama Vogel e fino a poco prima era un poliziotto famoso. E non dovrebbe essere lì. Un mite e paziente psichiatra cerca di fargli raccontare l’accaduto, ma sa di non avere molto tempo. Bisogna cominciare da alcuni mesi addietro. Quando, due giorni prima di Natale, proprio fra quelle montagne è scomparsa una ragazzina di sedici anni: Anna Lou aveva capelli rossi e lentiggini. Però il nulla che l’ha ingoiata per sempre nasconde un mistero più grande di lei. Un groviglio di segreti che viene dal passato, perché ad Avechot nulla è ciò che sembra e nessuno dice tutta la verità. Questa non è una scomparsa come le altre, in questa storia ogni inganno ne nasconde un altro più perverso. E forse Vogel ha finalmente trovato la soluzione del malvagio disegno: lui conosce il nome dell’ombra che si nasconde dentro la nebbia, perché “il peccato più sciocco del diavolo è la vanità”… Ma forse ormai è troppo tardi per Anna Lou. E anche per lui.

Il cast è di prim’ordine e contempla i nomi di: Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cescon e Jean Reno.