La Mummia farà parte di quell'universo che la Universal Pictures ha creato proprio per raccogliere i personaggi icona del mondo dei "mostri", ed oggi ha rilasciato il terzo trailer italiano del film.

Primo film del filone Dark Universe, La Mummia è il reebot dell'originale che vede protagonista Tom Cruise ed arriverà al cinema l'8 giugno, diretto dal regista e produttore Alex Kurtzman

Sinossi: Anche se sepolta al sicuro in una profonda cripta sotterranea nel bel mezzo del deserto, un'antica regina (Sofia Boutella di Kingsman - The Secret Service e Star Trek Beyond), un tempo vittima di una crudele ingiustizia, si risveglia nella nostra epoca colma di un rancore accumulato nei secoli che sfugge all'umana comprensione. La storia della Mummia abbraccia il mondo intero, dalle sconfinate sabbie del Medio Oriente ai labirinti nascosti nel sottosuolo della Londra contemporanea. Il film ci fa entrare in una nuova dimensione popolata da mostri e divinità.



Insieme a Cruise, fanno parte del cast Annabelle Wallis (King Arthur, Peaky Blinders), Jake Johnson (Jurassic World) e Courtney B. Vance (American Crime Story).