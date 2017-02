News

In attesa che La legge della notte (in originale Live By Night), quarto film da regista di Ben Affleck, arrivi in sala, ecco una nuova featurette diffusa online da Warner Bros. Italia. Potete vederla qui sotto. La pellicola, del cui cast fanno parte lo stesso Affleck, Sienna Miller, Zoe Saldana, Chris Messina, Elle Fanning, Brendan Gleeson e Chris Cooper, uscirà il 2 marzo in Italia.