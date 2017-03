Attualità, Clip, News

Grandissimo successo mondiale per La La Land, il film di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone che agli ultimi Premi Oscar si è aggiudicato ben sei statuette tralasciando gli innumerevoli premi ricevuti prima, ma una delle cose che hanno più incantato e che hanno contribuito in maniera potente a questo successo sono state le musiche di Justin Hurwitz.



Chi non si ritrova a canticchiare Another day of sun, il brano che apre il film oppure la canzone simbolo della pellicola City of stars, i brani di La La Land hanno convinto praticamente tutti: anche le giurie dei più prestigiosi premi cinematografici, non per niente la colonna sonora ha vinto un Oscar e un Golden Globe.





Ora, le musiche del film diventeranno un tour: il 26 e il 27 maggio presso l'Hollywood Bowl di Los Angeles si terranno due concerti speciali in cui le composizioni di Justin Hurwitz verranno eseguite dal vivo da un'orchestra di 100 elementi, un gruppo jazz e un coro diretto dallo stesso Hurwitz. Lionsgate, la compagnia di intrattenimento statunitense che ha distribuito nelle sale cinematografiche il film, ha fatto sapere che i due appuntamenti losangelini saranno solo il primo di una lunga serie di concerti: ai due concerti speciali seguirà infatti una vera e propria tournée.



Anche se non sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito a questo progetto, i produttori hanno fatto sapere che i concerti saranno ospitati anche fuori dagli Stati Uniti: la tournée dovrebbe fare tappa nel Regno Unito, nel Sud America e anche in Italia.