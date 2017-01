Trailer

In queste settimane che precedono l'awards season americana, "La La Land", il musical diretto dal giovane e talentuoso Damien Chazelle già regista di “Whiplash”, sta accumulando una quantità impressionante di nomination che, con tutta probabilità, si tradurranno in altrettante statuette per uno dei film più amati e attesi della stagione cinematografica. La Lionsgate ha diffuso un nuovo trailer del film che ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia dove la protagonista femminile, Emma Stone, ha vinto il premio di migliore attrice.

"La La Land" racconta la storia di Mia (Stone), aspirante attrice, e del suo incontro con Sebastian (Ryan Gosling), pianista jazz. I due cercano di portare avanti la loro relazione sentimentale mentre cercano di realizzare il loro sogno artistico. La pellicola arriverà nei cinema italiani il prossimo 26 gennaio.