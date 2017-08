News, Trailer

Nikolaj Coster-Waldau (il Jaime Lannister di Game of Thrones), è l'impetuoso protagonista del thriller La fratellanza, oggi è uscito il primo Trailer Italiano

Un thriller che affronta da vicino la vita nelle carceri negli Stati Uniti, il Paese che incarcera il più alto numero di persone pro capite al mondo.

Esce nelle sale il prossimo 7 settembre film prodotto da Notorius Pictures è diretto da Ric Roman Waugh con Nikolaj Coster-Waldau, Benjamin Bratt, Evan Jones, Matt Gerald, Jon Bernthal

Finito in prigione per aver causato accidentalmente la morte di un amico in un incidente d'auto, Jacob "Money" Harlon (Coster-Waldau) lotta per sopravvivere ai pericoli della detenzione e alle ostilità tra gang rivali. Money si schiera con la fratellanza ariana, la quale, dopo che l'uomo viene rilasciato per buona condotta, lo costringe a orchestrare un crimine per proteggere la sua ex moglie e sua figlia.