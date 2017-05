News

Anche se il direttore / produttore Paul WS Anderson sembrava convinto che Resident Evil: The Final Chapter fosse davvero il capitolo finale di questa saga, adesso, sembra che la società di produzione la Constantin Film non sia abbastanza pronta a lasciare il franchise.

L’annuncio arriva dal presidente della casa di produzione tedesca, che al momento detiene i diritti cinematografici del franchise.

Non ci sono dettagli su cast, regia e di quanti film sarà composta la nuova saga, nè se sarà fedele ai videogame Capcom.

Ma Martin Moszkowicz ha confermato a Variety durante il festival di Cannes che il reboot è già infase di sviluppo.

Basata sulla famosissima serie videoludica i survival horror della Capcom, la saga cinematografica conta un totale di 6 film, che hanno incassato in tutto il mondo oltre 1 miliardo di dollari nel mondo, diventando la saga di maggior successo ispirata ai videogiochi.

Il primo episodio della saga è stato rilasciato nel 2002 sotto la regia di Paul W. S. Anderson, che tornerà a dirigiere altri tre capitoli (il secondo è diretto da Alexander Witt e il terzo da Russell Mulcahy).



Anderson è anche la penna che ha dato vita all’intera serie cinematografica.

Protagonista dei 6 episodi è Milla Jovovich nei panni di Alice, personaggio creato esclusivamente per i film.



La saga si è conclusa nel 2017, 15 anni dopo il debutto cinematografico, con la pellicola Resident Evil: The Final Chapter che ha incassato in tutto il mondo oltre 300 miloni di dollari.