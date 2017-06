News

Il film Disney La Bella e la Bestia, rivisitazione live-action dell’amatissimo classico d’animazione, dopo aver conquistato il pubblico anche in questa nuova versione grazie alla sua storia senza tempo e ai personaggi rimasti nel cuore del pubblico, arriverà in home video in Blu-Ray 3D, Blu-Ray, Dvd e su tutte le piattaforme digitali dal 29 di giugno. La Bella e la Bestia, in home video sorprenderà lo spettatore grazie ai tanti contenuti speciali inclusi nella versione blu-ray: si potranno seguire da vicino i filmmakers e il cast per scoprire come questo amatissimo film d’animazione è stato trasformato in un nuovo classico live-action, partendo dalla prima incantevole lettura del copione, per arrivare a un affascinante approfondimento che mostra come il film abbia preso vita grazie a scenografie sfarzose, costumi elaborati e tecnologie all’avanguardia. Un esclusivo documentario presentato da Emma Watson e incentrato sulle meravigliose donne che hanno preso parte alla realizzazione del film, più di 10 minuti di scene eliminate e svariati contenuti speciali musicali, tra cui il video musicale del brano di “Beauty and the Beast” con Ariana Grande e John Legend, la toccante versione eseguita da Celine Dion del nuovo brano “How Does a Moment Last Forever”, e la possibilità di selezionare direttamente le canzoni preferite tra gli indimenticabili brani del film.

La descrizione dei contenuti speciali, inclusi nella versione Blu-Ray e Blu-Ray 3D:

Una storia di bellezza – Scoprite come un film d’animazione amatissimo è stato trasformato in un nuovo classico live-action.

Le donne dietro a La Bella e la Bestia – Emma Watson presenta le talentuose donne che hanno lavorato a tutti gli aspetti della produzione per dare vita a questa magica storia.

Un momento con Celine Dion – Celine Dion racconta com’è stato cantare “How Does a Moment Last Forever” e cosa significhi far parte dell’eredità de La Bella e la Bestia.

Dalla canzone allo schermo: le sequenze del musical – Scoprite i segreti dietro alla realizzazione di alcuni dei momenti più celebri de La Bella e la Bestia. “Belle” – I filmmakers e il cast rivelano cosa hanno provato nel girare questa memorabile scena. “Stia Con Noi” – Scoprite come è stata creata quest’epica scena, realizzata principalmente in digitale. “Gaston” – Unitevi al cast nelle prove e nelle riprese di questo numero musicale trascinante ed entusiasmante. “La Bella e la Bestia” – Siete invitati sul set per le riprese di questa classica scena, amata da tutti gli appassionati.

Scene eliminate Introduzione del regista Bill Condon – Il regista Bill Condon presenta una serie di scene che, per un motivo o per un altro, sono state tagliate dal film. Gaston corteggia Belle – Fiero di sé per aver ripristinato l’ordine tra i cittadini, un trionfante Gaston tenta di corteggiare Belle. Pane e marmellata per Agata – Mentre si reca al mercato come tutte le mattine, Belle va a trovare Agata, la mendicante del villaggio. Assalto alle porte di Ghiaccio – Guidata da Gaston, la folla impazzita oltrepassa le difese del castello. Lumière incendia Le Tont – Mentre attorno a loro infuria la battaglia, Le Tont si azzuffa con Spolverina ma viene interrotto in un modo estremamente improvviso e… scottante. Monsieur Toilette -- Le Tont fugge dalla battaglia e si rifugia in uno stanzino, dove viene spaventato da uno degli abitanti del castello. Tockins salva Lumière – Quando la pescivendola Clothilde minaccia Lumière, Tockins vola in suo soccorso. Ragazze sdolcinate– Tre ragazze del villaggio inseguono Chicco e Froufrou – il cane di Madame Guardaroba, che è stato trasformato in un poggiapiedi – nella cucina, dove le attende una sorpresa. Le Tont Monsieur Toilette riuniti – Dopo che l’incantesimo viene spezzato e gli abitanti del castello tornano umani, Le Tont e il suo nuovo amico si incontrano ancora una volta.



Canzone estesa “Days in the sun” con introduzione di Bill Condon – Scoprite ulteriori dettagli sull’infanzia della Bestia in una versione alternativa di questo meraviglioso brano, presentata dal regista .

“La Bella e la Bestia” Video musicale di Ariana Grande e John Legend – Gli artisti pluripremiati Ariana Grande e John Legend eseguono una toccante versione di questa canzone iconica.

Video Musicale: La Bella e la Bestia – Accompagnateci sul set per catturare la magia del video musicale “Beauty and the Beast”, con Ariana Grande e John Legend.

Selezione canzoni Disney – Selezionate direttamente le vostre canzoni preferite e cantate insieme al film. “Belle” “Stia con Noi” “Ecco Gaston” “La Bella e la Bestia”

DVD:

Video musicale: “La Bella e la Bestia”

La Bella e la Bestia è interpretato da un cast stellare che comprende Emma Watson nel ruolo di Belle, Dan Stevens nei panni della Bestia, Luke Evans nel ruolo di Gaston, Kevin Kline nelle vesti di Maurice, Josh Gad nei panni di Le Tont, Ewan McGregor nel ruolo di Lumière, Stanley Tucci nel ruolo del Maestro Cadenza, Audra McDonald nel ruolo di Madame Guardaroba, Gugu Mbatha-Raw nel ruolo di Spolverina, Hattie Morahan nei panni della maga e Nathan Mack nel ruolo di Chicco, con Ian McKellen nel ruolo di Tockins e Emma Thompson in quello di Mrs. Bric. Diretto da Bill Condon e basato sull’omonimo film d’animazione del 1991, La Bella e la Bestia è stato sceneggiato da Stephen Chbosky ed Evan Spiliotopoulos. Alan Menken ha composto la colonna sonora, che comprende nuove registrazioni delle canzoni originali scritte da Menken e Howard Ashman, e tre nuovi brani scritti da Menken insieme a Tim Rice. Il film è prodotto da David Hoberman, p.g.a. e Todd Lieberman, p.g.a. per Mandeville Films, mentre Jeffrey Silver, Thomas Schumacher e Don Hahn sono i produttori esecutivi. “Si tratta di una storia – e soprattutto di una colonna sonora, che è stata scritta 25 anni fa – semplicemente magica ed è per questo che gli spettatori ne sono ancora così attratti. È un’esperienza speciale”. – spiega il regista Bill Condon. Grazie alla maestria e all’immaginazione di Condon e del suo straordinario team creativo, gli spettatori di ogni età verranno conquistati ancora una volta da una storia piena di musica, avventura e romanticismo.