Questo è il Trailer Italiano del film che parla di una storia vera, chiamata "La Battaglia dei Sessi" film biografico tratto dalla storia dei tennisti Billie Jean King e Bobby Riggs.

La battaglia dei sessi che esattamente 43 anni fa mise di fronte Bobby Riggs e Billie Jean Kin, Riggs era un campione degli anni 30 e 40 che, alla veneranda età di 55 anni, volle sfidare l’universo femminile della racchetta annunciando che sarebbe stato in grado di battere anche la migliore di loro.

Dai creatori di Little Miss Sunshine, Emma Stone e Steve Carell sono i protagonisti della seconda partita di quello che nel tennis con il termine Battaglia dei sessi è riferito a tre partite molto famose che furono giocate tra un uomo e una donna. In particolare la seconda ebbe grande risalto mediatico per via della vittoria della giocatrice. Ed è proprio quest'ultima partita ad essere al centro del film.

Dopo aver rifiutato un precedente incontro Billie Jean King, allora 29enne e numero 2 nella classifica femminile, fu convinta a giocare grazie ad un'ottima offerta economica. L'intrepida giocatrice si preparò duramente per l'incontro contro Bobby Riggs. Giocando frequenti smorzate (cioè colpi dati con forza trattenuta, facendo in modo che la palla cada appena oltre la rete), la King costrinse Riggs a giocare un serve & volley (una tecnica che consiste nell'eseguire la battuta spostandosi subito a rete) per lui innaturale e soprattutto troppo dispendioso dal punto di vista energetico. La strategia della King la portò alla vittoria e l'incontro fu trasmesso in TV, visto da oltre 90 milioni di spettatori.

I registi sono Jonathan Dayton e Valerie Faris, e nel cast oltre alla Stone e Carrell troviamo: Elisabeth Shue, Andrea Riseborough, Alan Cumming, Sarah Silverman, Eric Christian Olsen e Bill Pullman. La battaglia dei sessi è previsto al cinema dal 19 ottobre, distribuito da 20th Century Fox.

A curare la colonna sonora ci sono le note di Nicholas Britell, compositore del recente Moonlight e di La grande scommessa.