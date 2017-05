News, Serie TV

La Amazon Studios farà una serie tv dal film d'azione Hanna, il dramma del 2011 che racconta la storia di una ragazza di quattordici anni, che è stata cresciuta dal padre per essere una fredda macchina assassina.

Emperor Farr, che ha recentemente adattato The Night Manager di John Le Carre per BBC / AMC, penserà all'adattamento.



La serie di Hanna è descritta come un thriller di alto concetto e un dramma che segue il cammino di una straordinaria giovane ragazza mentre elude la sua persistente ricerca da parte di un agente della CIA e cerca di spiegare la verità dietro alla sua personalità.



Il film del 2011, che ha guadagnato 63,8 milioni di dollari in tutto il mondo e 40,3 milioni di dollari a livello nazionale, è stato diretto da Joe Wrightcon protagonista Saoirse Ronan nella parte della figlia di un ex-governativo operativo, che si è trasformata in una macchina per uccidere e ha poi utilizzato tutte le sue capacità di assassina per cercare di riunirsi con suo padre nella cui parte c'era Eric Bana e accanto a loro anche Cate Blanchett .



"Sono lieto di poter tornare alla storia di Hanna. Il film di Joe Wright era abbagliante, ma inevitabilmente c'erano alcuni elementi che un film lungometraggio non era in grado di esplorare completamente ", ha detto Farr. "È quindi un piacere poter riesaminare il materiale in un formato più lungo e portare Hanna in nuovi mondi fisici ed emotivi. Amazon ha mostrato una tale passione per il progetto ed è la casa perfetta per Hanna ".



"Ho visto Hanna ed era evidente che il film sarebbe una serie televisiva incredibile", ha detto Michael Edelstein, presidente di NBCUniversal International Studios. "Fortunatamente David Farr sentì che c'era più storia di Hanna da raccontare e voleva rivedere questo straordinario mondo. Siamo entusiasti di essere in attività con David, Marty Adelstein e Becky Clements che condividono la nostra passione per questa storia impegnativa. La squadra di Amazon è stata incredibilmente favorevole e siamo lieti che questo spettacolo sarà trasmesso su una piattaforma che continua a generare contenuti eccezionali ".



Adelstein e Clements (Good Behaviour) serviranno come produttori esecutivi a fianco di Scott Nemes e Alfano per gli studi di NBCUniversal Int'l, oltre a Scott Herbst e Tom Coan che lavorano come produttori co-esecutivi.



"Sono entusiasta di rivedere questa fantastica storia. Hanna è uno dei punti salienti della mia carriera e non vedo l'ora di vedere questa storia continuare con David Farr ", ha detto Adelstein.







Trailer del film del 2011:

(fonte Collider)