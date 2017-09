Kristen Stewart ha passato anni a scappare dal suo ruolo in “Twilight”, il franchise che l’ ha resa una stella e oggetto di una folta schiera di fan. L’attrice negli ultimi anni ha cercato progetti d’autore e film indipendenti e in gran parte è riuscita ad allontanarsi dal tentativo di proiettarla di nuovo in un altro progetto come al suo esordio (ad eccezione di “Biancaneve e il Cacciatore“) , ma ora, Hollywood sta tentando di attirarla ancora una volta alla terra dei franchise.

Secondo ultimi rumors pare che la Stewart e Lupita Nyong’o siano in lista per entrare a far parte del cast del riavvio del franchise di “Charlie’s Angels”. Elizabeth Banks ha firmato per dirigere il progetto Sony / Columbia Pictures, che dovrebbe uscire nei cinema il 7 luglio 2019 .

I creatori di “Narcos” Carlo Bernard e Doug Miro stanno riscrivendo la sceneggiatura di Evan Spiliotopoulos (“La Bella e la Bestia“), non sappiamo però se verrà completamente capovolta.

La questione ovviamente è se questo progetto sia qualcosa che possa interessare sia la Stewart che la Nyong’o, ma dopo Biancaneve , tutto può succedere per quanto riguarda l’ex attrice “Twilight”. Ricordiamo che la produzione stava guardando anche la star e musicista Janelle Monae di “Moonlight” per un ruolo, ma non è citata nell’ultima relazione di Variety, quindi probabilmente ha rinunciato.