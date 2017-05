Eventi

New Media Lab è un programma di workshop e incontri pubblici con i massimi esperti di realtà virtuale, webserie e realtà aumentata, aperti a tutti coloro che vogliono approfondire le dinamiche e le strategie dei media digitali. In particolare, il prossimo giovedì 11 Maggio, sarà possibile partecipare all' evento “Realtà aumentata” ospite Mariano Equizzi di Komplex Live Cinema Group, esperto di media digitali. L’appuntamento è alle ore 11.00 nella Sala Bianca del Centro Sperimentale di Cinematografia - sede Sicilia ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo e alle 15.30 nell’aula magna dell’edificio 15 dell’Università degli Studi di Palermo. Il progetto è realizzato con il sostegno dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission, dell’ Assessorato Regionale del Turismo Sport e Spettacolo (nell’ambito del programma Sensi Contemporanei). Ideato da EmergingSeries, un progetto di ricerca che fa capo all’università di Palermo e alla cattedra di Cinema e Media di Simone Arcagni, realizzato con Komplex in collaborazione con 2LP – Luca Liggio Production, e COMLab (Laboratorio di Scienze della Comunicazione), con il patrocinio del Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo. Questo interessante progetto, che ha visto la luce nel 2013 grazie ad un’idea di Mariano Equizzi, in collaborazione con Luca Liggio e Paolo Bigazzi Alderigi, vuole sfruttare le possibilità narrative del territorio urbano attraverso questa esperienza “aumentata” di Komplex che riunisce gli elementi fondamentali della realtà con i contenuti audiovisivi digitali creati appositamente, sempre diversi tra loro. Tutti i luoghi delle città potranno essere fotografati e ripresi con smartphone e tablet, per utilizzarli poi con l’app Aurasma per un concetto di #RealtàAumentata innovativo e sperimentale. Un’idea per rendere la città un mezzo per raccontare una storia personalizzata ed unica. Ogni individuo può catturare un angolo, un edificio, una piazza, passeggiando per le strade e costruire così una sorta di narrazione originale grazie a contributi audio/video, foto, interviste e altri strumenti multimediali a disposizione. L’evento “Realtà Aumentata” del New Media Lab si svolgerà giovedì 11 Maggio a partire dalle 11.00 di mattina con uno workshop al CSC con una dimostrazione pratica di KOMPLEX “29” per le strade interne ai Cantieri Culturali della Zisa, e con un' incontro che andrà avanti fino al tardo pomeriggio all'Università. Nel video sotto potete saperne di più su Komplex.

Komplex 29, Orientation Video from LEB FILM on Vimeo.

Credits Komplex 29: Mariano Equizzi, AR Designer/Writer Luca Liggio, Digital Video Producer Paolo Bigazzi Alderigi, Music Composer and Sound Design La voce narrante è Enrico di Troia Additional Tracks by Danilo Rispoli Courtesy by GRAVITE' Records 2014 Published by Iter-Research 2014 L'esperienza usa l'Engine AR Aurasma-HP