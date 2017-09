Gossip, News, Personaggi, Serie TV

Avevamo tutti gli occhi puntati sulla storia d’amore scoppiata tra il personaggio di Kit Harington / Jon Snow e quello della bellissima Emilia Clarke / Daenerys Targarien nella finzione della saga della HBO Game of Thrones (Il Trono di Spade) . E sempre nella finzione sappiamo che Jon Snow aveva donato il suo amore solo ad un’unica altra donna della serie tv , una bruta , la rossa Ygritte.

La bruta era interpretata dall’attrice Rose Leslie che ha conosciuto il tenebroso Kit proprio su quel set nel 2012, e tra un bacio e l’altro (finti) è scoppiato l’amore vero e la passione! L’attore trentenne aveva ammesso in una intervista che quelle settimane di riprese della seconda stagione, erano state le più belle, per i paesaggi suggestivi e perché li si era innamorato, ammettendo : “Se sei attratto da una persona che sul set è l’oggetto del tuo amore… diventa molto semplice innamorarti di lei”.

I due attori nella vita reale da quel momento non hanno occhi per nessun altro e fanno coppia fissa da ben cinque anni. Da gennaio sono andati a vivere insieme nella loro casa acquistata per 2,3 milioni di dollari nell’East Anglia in Inghilterra, e in pubblico sono la pubblicità dell’amore vero.

Kit Harington ora ha annunciato di essere pronto per il grande passo e l’ha chiesta in sposa e lei ha risposto sì.

Un amico ha rilasciato indiscrezioni ai tabloid “Non hanno ancora scelto la data , ma è noto da secoli: lui vuole sposarla da sempre e ha solo voluto organizzarsi un attimo con la casa e mettere tutte le cose a posto“.