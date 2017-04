Dopo la versione originale ecco il primo trailer italiano rilasciato dall 20th Century Fox del secondo capitolo di Kingsman: Il cerchio d’Oro.

Diretto da Matthew Vaughn, nel cast: Taron Egerton, Julianne Moore, Colin Firth, Jeff Bridges, Channing Tatum, Pedro Pascal, Mark Strong, Halle Berry, Vinnie Jones e Sophie Cookson.

Ma chi sono i Kingsman? Li avevamo conosciuti in Kingsman: The Secret Service , personaggi che fanno parte di un’agenzia di intelligence internazionale e indipendente, che opera con estrema discrezione per la salvaguardia del mondo.

In Kingsman: Il cerchio d’Oro, la storia riprenderà esattamente da dove il film originale si è concluso. La super-spia Eggsy e il suo supervisore Merlino (Mark Strong) si stanno dirigendo verso gli Stati Uniti per unire le forze con i loro omologhi americani, gli “Statesman”. Questo briefing d’urgenza è la conseguenza di un attacco al quartier generale dei Kingsman che un nuovo villain ha fatto saltare in aria. In questa nuova avventura testeranno la loro forza e le abilità da spie e vedremo queste due organizzazioni segrete collaborare insieme contro la minaccia comune, per salvare il mondo…

Il film uscirà il 29 Settembre 2017.