Ecco tutti i character poster dei protagonisti di Kingsman - Il Cerchio d'Oro, sequel del film di successo del 2015 con Colin Firh e Taron Egerton.

Il film vede nel cast Channing Tatum e Jeff Brides, Julianne Moore, Halle Berry, Mark Strong, Elton John e Pedro Pascal.

Kingsman- Il Cerchio d'Oro sarà nelle sale il 21 settembre.

Kingsman: Secret Service ha introdotto il mondo di Kingsman, un’agenzia internazionale indipendente che opera al più alto livello di segretezza e discrezione, il cui fine ultimo è quello di tenere il mondo al sicuro. In Kingsman: The Golden Circle i nostri eroi affronteranno una nuova minaccia. Quando il quartier generale viene distrutto e il mondo è tenuto in ostaggio, il loro viaggio porta alla scoperta di un’organizzazione di spionaggio alleata negli Stati Uniti chiamata Statesman, fondata negli stessi giorni dell’agenzia britannica. Nella nuova avventura, che testerà la forza e la capacità degli agenti di spingersi al limite, le due organizzazioni d’élite faranno squadra per sconfiggere un nemico comune e senza scrupoli. Tutto, naturalmente, per salvare il mondo: qualcosa al quale Eggsy comincia ad abituarsi…